Bolojan dă asigurări că veniturile suplimentare obținute după scumpirea carburanților vor fi introduse într-o schemă de finanțare

Ilie Bolojan și reprezentanții patronatelor au discutat miercuri pe tema măsurilor de intervenție necesare pentru sprijinirea populației și economiei, în contextul majorării prețului la carburanți, determinată de situația internațională.

Discuțiile au avut loc în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, la care au fost invitați și reprezentanții sindicatelor.

Premierul a spus că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

„Comportament corect pe piața carburanților”

Șeful Guvernului a menționat cele două scheme pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor și agriculturii, care au un impact de peste 1 miliard de lei.

„Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a mai spus premierul.

Bolojan și patronatele au analizat și măsurile luate recent de alte state europene privind piața carburanților, având în vedere volatilitatea creascută și dinamica. Reprezentanții patronatelor și-au arătat deschiderea de a contribui la deciziile pregătite de autorități, astfel încât acestea să fie corecte, ușor de aplicat și să încurajeze un comportament responsabil pentru toți actorii în piață.

„În mod concret, patronatele vor lucra împreună cu reprezentanții ministerelor la definitivarea pachetului de măsuri și la elaborarea normelor de aplicare, subliniind că este important ca acesta să fie rezultatul unor proces de consultare cât mai extins”, a transmis Guvernul.