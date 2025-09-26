Bolojan, despre tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: Voi sancționa acolo unde este cazul

„Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații. Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că acest incident evidențiază necesitatea unei reforme profunde în sistemul de sănătate, care trebuie să pună pacientul în centrul atenției.

„Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul. Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă”, a adăugat acesta.