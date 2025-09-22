Bolojan, la întâlnirea cu comisarul european pentru Apărare: România, rol central în securitate

Bolojan a anunțat, luni, pe X, că a avut o discuție excelentă cu comisarul Andrius Kubilius, despre Programul SAFE și modalități de aprofundare a colaborării cu țările din flancul estic.

„România și Marea Neagră joacă un rol central în consolidarea securității Europei”, spune Bolojan.

România va beneficia de o alocare de 16,6 miliarde de euro prin noul mecanism european Security Action for Europe (SAFE), destinat consolidării securității europene și sprijinirii investițiilor strategice în statele membre. Este a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană.