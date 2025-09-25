Prima pagină » Politic » Bolojan, la moartea Cardinalului Lucian Mureșan: Un exemplu de curaj și statornicie

Bolojan, la moartea Cardinalului Lucian Mureșan: Un exemplu de curaj și statornicie

Cardinalul Lucian Mureșan a fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990, susține premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj de condoleanțe.
„Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Viața sa a fost una de luptă și de credință, un drum care a trecut prin persecuții, munca forțată și ani de pastorație în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal și să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România. A fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990”, se arată în mesajul premierului României.

Șeful Guvernului a transmis condoleanțe comunității greco-catolice și tuturor celor care l-au prețuit.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit joi la vârsta de 94 de ani.