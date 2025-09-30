Bonusurile de pensionare de la Romsilva, reduse drastic: de la zece salarii la unul singur

„Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva? Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva şi, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă”, scrie pe Facebook Buzoianu.

Ea anunță că a fost modificat articolul care prevede că se dădeau 10 salarii bonusuri de pensionare, ca să fie aliniat acel articol cu legea din România.

„Bonusul de pensionare a fost limitat la un singur salariu. Adică normalitate. Le mulțumesc tuturor celor implicați în echipele de negociere din cadrul Romsilva și sindicatului pentru faptul că au adoptat într-un termen rapid aceste modificări. Mergem înainte cu reforma Romsilva pentru a recredibiliza o instituție esențială pentru viitorul pădurilor din România”, încheie Diana Buzoianu.