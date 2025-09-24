Bujduveanu: Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale Bucureștiului

Primarul general interimar al Capitalei, Sebastian Bujduveanu, a anunțat, miercuri, începerea refacerii carosabilului pe marile bulevarde ale orașului.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție”, a scris Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit edilului, lucrările se vor desfășura noaptea astfel încât traficul să nu fie afectat. Nu doar asfaltarea va fi refăcută, ci și marcajele rutiere, „pentru mai multă siguranță în trafic”.

„Nu ne oprim aici. Administratia Strazilor Bucuresti va continua lucrările și pe alte bulevarde importante, precum Calea Vitan, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabia etc”, conchide Bujduveanu.