Bujduveanu, despre proiectul de regenerare a Gării de Nord: Un loc emblematic al Capitalei

Bujduveanu spune că a discutat cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1, despre proiectul de regenerare urbană în zona Gării de Nord, un nod de transport esențial pentru București, dar aflat de prea mult timp într-o stare avansată de degradare.

„În linii mari, vrem să transformăm zona într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile; să construim o parcare subterană de tip park & ride; să realizăm o zonă de agrement suspendată, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă și să modernizăm toate arterele importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord”, spune primarul general interimar.

Proiectul va fi lansat prin concurs internațional de soluții.

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban spune că Primăria Municipiului București a prezentat o propunere preliminară de reconfigurare a Gării de Nord, care constituie punctul de plecare pentru o colaborare interinstituțională.

Această propunere vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal și crearea de noi spații verzi.

Soluția finală de dezvoltare va fi selectată printr-un concurs internațional de soluții și va sta la baza elaborării documentațiilor tehnice necesare.

Rezultatul discuțiilor s-ar meterializa într-un protocol.

„De asemenea, am convenit asupra necesității elaborării unui protocol care să integreze proiectele majore aflate în derulare pentru o bună desfășurare a implementării: regenerarea urbană a Gării de Nord și a nodului intermodal, proiectul de Drumuri Radiale și Trenul Metropolitan București”, a precizat Ciprian Șerban.