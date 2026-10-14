Calendar accelerat pentru învestirea Guvernului Niculescu–PSD. Vineri ar urma să fie votat și să depună jurământul

Calendarul depinde de rezultatul ședinței conducerii PSD de miercuri, în care social-democrații urmează să decidă dacă intră la guvernare și susțin formula propusă de premierul desemnat Luca Niculescu.

Dacă PSD va da undă verde participării la guvernare, negocierile pentru împărțirea portofoliilor și definitivarea programului de guvernare ar urma să fie încheiate rapid, astfel încât noul Cabinet să poată primi votul Parlamentului înainte de weekend.

Cum arată calendarul învestirii Guvernului Niculescu

Miercuri, 14 octombrie: Conducerea PSD decide asupra participării la guvernare. În cazul unui vot favorabil, vor fi finalizate negocierile privind componența viitorului Cabinet și distribuirea ministerelor.

Joi, 15 octombrie: Luca Niculescu ar urma să transmită Parlamentului lista completă a miniștrilor și programul de guvernare. Birourile permanente reunite vor stabili calendarul audierilor, iar candidații pentru funcțiile ministeriale ar putea fi audiați în comisiile parlamentare de specialitate.

Vineri, 16 octombrie: Parlamentul ar urma să se reunească pentru dezbaterea programului de guvernare și votul de încredere asupra întregului Cabinet. Dacă obține majoritatea necesară, Guvernul Niculescu poate depune jurământul la Palatul Cotroceni în aceeași zi.

PSD ar urma să controleze cele mai multe ministere

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice, formula aflată în negocieri presupune un Guvern în care PSD să dețină majoritatea portofoliilor, în timp ce premierul desemnat și președintele Nicușor Dan ar urma să aibă un cuvânt important în desemnarea unor miniștri, în special la Externe, Apărare și Finanțe.

Printre numele discutate pentru viitorul Cabinet se află Alexandru Nazare la Finanțe, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Muncă, Florin Barbu la Agricultură, Radu Marinescu la Justiție și Mihai Ghigiu la Mediu.

Pentru Ministerul Educației este vehiculat numele consilierului prezidențial Sorin Costreie, în timp ce Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, este luat în calcul pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

Lista nu este definitivă, iar unele portofolii continuă să facă obiectul negocierilor politice.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi

Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi în configurația unui Parlament cu 464 de membri.

Partidul Național Liberal va vota pentru instalarea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice, dar nu va intra într-un guvern alături de PSD, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, după ședința Biroului Politic Național al partidului.

La fel a anunțat că va proceda și UDMR. Atfel, guvernul Niculescu ar avea fără probleme, dacă se ajunge la urnele din Parlament, numărul suficient de voturi.

Dacă Guvernul obține votul de încredere vineri, premierul și miniștrii pot depune jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, moment din care își încep oficial mandatele. Președintele se întoarce vineri de la Bruxelles.