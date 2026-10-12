Calendarul învestirii Guvernului. Când și-a propus Luca Niculescu să vină în fața aleșilor

Luca Niculescu, premierul desemnat, a declarat luni, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că își va depune joi în Parlament atât programul de guvernare, cât și lista de miniștri.

„Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de ministri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord, în așa fel încât să avem, cum ziceam, un guvern care nu doar să treacă de votul parlamentului, ci să și poată guverna după aceea. […] Programul de guvernare este într-un stadiu foarte avansat. Evident că vom lucra cu partidele care vor susține, într-o formă sau alta, acest guvern pentru a vedea care sunt și prioritățile lor, care evident se suprapun cu prioritățile României”, a declarat Luca Niculescu, într-o intervenție la Radio România Actualități.

Premierul desemnat de Nicușor Dan pentru a-și forma o majoritate care să-i susțină Guvernul încă discută cu partidele, după ce, săptămâna trecută, liderii PSD, PNL și UDMR au fost deschiși la propunerile sale.

Luca Niculescu vrea un acord de guvernare pe șase luni

Premierul desemnat a dezvăluit că le cere partidelor un acord de Guvernare pe șase luni, indiferent de forma Guvernului, prin care acestea promit că vor susține măsurile executivului chiar și din opoziție.

„Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper să, ca partidele care evident că se gândesc la interesul României, să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială”, a mai spus premierul desemnat.

Întrebat dacă consideră că partidele își vor reduce din orgolii pentru a ajunge la un numitor comun, din nou, la Palatul Victoria, Luca Niculescu, a răspuns negativ.

„Nu. Cred că toți cei responsabili se gândesc la viitorul României și văd în ce situație este România acum. Există orgolii în fiecare dintre noi, dar nu aceasta este problema principală”, a mai declarat Niculescu.

Cum ar vrea premierul desemnat să arate cabinetul său

Luca Niculescu spune că forma ideală, în viziunea sa, de Guvern este cea politică. El spune însă că un guvern tehnocrat este încă o variantă pe masa discuțiilor.

„Există sprijin din partea unora dintre ele pentru a susține acest guvern. Acum depinde încă o dată și ce formulă va avea acest Guvern. Va fi unul politic, va fi unul mai curând tehnic. Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest Guvern. Până la urmă, politica este făcută de oamenii politici, dar opțiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare, dar, încă o dată, timpul nu este nelimitat”, a mai dezvăluit premierul desemnat.

Luca Niculescu ar urma să ceară votul legislativului săptămâna viitoare, când, alături de echipa de miniștri pe care o va propune, va avea loc învestirea. Până atunci, premierul desemnat continuă discuțiile cu partidele parlamentare.