Luca Niculescu, despre negocierile pentru formarea Guvernului: E bine să ne gândim la o înțelegere politică asumată

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, luni dimineață, la Radio România Actualități, că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline și că negocierile cu partidele parlamentare trebuie să fie accelerate.

Acesta a spus că a lucrat în ultimele zile pentru a găsi o formulă de guvernare care să asigure stabilitatea țării.

„Da, pentru că aveți dreptate, intrăm într-o nouă săptămână care va fi una hotărâtoare pentru soarta Guvernului. Ce vreau să vă spun este că am lucrat în toate aceste zile ca să găsesc o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie și, pentru început, vreau să le mulțumesc partidelor pentru dialogul și pentru deschiderea de care au dat dovadă. Toate opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile. Și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică, avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline”, a declarat premierul desemnat.

El a explicat că acest Guvern trebuie format pentru rezolvarea unor probleme concrete care afectează viața de zi cu zi a românilor.

Printre urgențele menționate de Niculescu se numără rectificarea bugetară, fără de care ar putea apărea blocaje în sistemul sanitar și în administrația locală.

„Și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că, și o să vă spun în minutele următoare, există probleme foarte concrete care afectează viața, viața noastră, viața de zi cu zi a românilor. De exemplu, avem nevoie de o rectificare bugetară, pentru că fără rectificare bugetară urgentă, există riscuri, riscuri de blocaje, blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente, în activitatea primăriilor, mai ales acum că se apropie iarna. Există riscuri întârzierii unor plăți”, a afirmat Luca Niculescu.

O altă prioritate a sa este adoptarea bugetului pentru anul viitor până la sfârșitul acestui an.

Premierul desemnat a spus că documentul trebuie să fie „credibil, să fie realist” și să respecte angajamentele asumate de România.

„Mai avem o urgență, care este bugetul pe anul viitor. Adică trebuie să avem un buget care să fie credibil, care să fie realist, care să fie adoptat până la sfârșitul acestui an și care să respecte angajamentele asumate de România. După cum știți, la începutul anului, agențiile de rating vin din nou în România, vor analiza din nou situația noastră și există un risc pe care nu avem voie să-l subestimăm, adică o pierdere a calificativului care recomandă România pentru investiții”, a declarat Niculescu.

Potrivit premierului desemnat, pierderea calificativului ar putea face ca România să se împrumute mai scump, determinând investitorii să fie mai reticenți.

„Asta va însemna, evident, împrumuturi mai scumpe, va însemna investitori mai reticenți și presiuni suplimentare asupra economiei. Deci, deja avem semnale îngrijorătoare, după cum știți și ați spus-o și dumneavoastră, investițiile străine au scăzut puternic, instabilitatea politică, evident că nu face decât să amplifice incertitudinea”, a spus el.

Măsuri pentru facturile la energie și sprijinirea firmelor

Luca Niculescu a mai precizat și că este nevoie de unele măsuri prin care populația să fie sprijinită în perioada de iarnă, în special în ceea ce privește facturile la energie.

„Vine iarna, avem nevoie de măsuri pentru a-i ajuta pe români să facă față facturilor de energie, avem nevoie să ajutăm și firmele românești, pentru că prețul energiei nu e doar o problemă socială, ci și una de competitivitate economică”, a declarat premierul desemnat.

„Am făcut acest tablou ca să înțelegem poate și mai bine urgența de a avea un guvern și, de aceea, mesajul către partidele parlamentare e că avem nevoie de și mai multă disponibilitate pentru dialog în asumarea unei decizii. Încă o dată apreciez mult faptul că unele formațiuni politice și-au exprimat această disponibilitate de a susține un guvern, fie el politic, fie tehnocrat sau această formulă mixtă”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a precizat însă că simpla învestire a unui Guvern nu ar rezolva criza dacă Executivul nu ar avea susținerea necesară pentru a adopta măsurile de care țara are nevoie.

„Dar ce vreau să spun este că nu e suficient să avem un guvern care trece de votul parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna, pentru că un guvern care primește votul de investitură, dar apoi nu poate adopta măsuri necesare, nu reprezintă o ieșire reală din criză”, a spus el.

Niculescu propune un acord politic pentru obiective esențiale

Pentru depășirea blocajului, Luca Niculescu spune că partidele ar trebui să ajungă la o înțelegere politică privind câteva obiective cele mai importante.

Printre obiectivele sale se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsurile din domeniul energiei, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României, în contextul războiului.

„De aceea, și aici mă apropii de încheierea acestei intervenții poate puțin cam lungi, de aceea cred că e bine să ne gândim la o înțelegere politică asumată pentru câteva obiective, obiective esențiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, care iar e foarte importantă, întărirea capacității României de apărare, pentru că avem un război la granițe, și evident, orice cred partidele că mai poate fi introdus în interesul României”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a declarat și că „românii au nevoie să vadă că oamenii politici sunt capabili să găsească soluții, să găsească soluții împreună”.

„Și nu e vorba numai despre, adică e sigur că e vorba întotdeauna despre România, dar e vorba și despre felul în care ne proiectăm în afară. Partenerii noștri internaționali, investitorii au nevoie de un semnal clar că România este o țară stabilă, predictibilă, credibilă, care își respectă angajamentele”, a afirmat Luca Niculescu.

Săptămână decisivă pentru Guvernul Niculescu

Luca Niculescu continuă și astăzi consultările cu partidele și grupurile parlamentare, după ce săptămâna trecută a fost prima rundă de negocieri cu PSD, PNL și UDMR. Programul anunțat pentru astăzi include patru întâlniri:

12:00 – USR, la sediul partidului

14:00 – Grupul minorităților naționale, la Palatul Parlamentului

16:00 – PACE – Întâi România, grup format în principal din parlamentari proveniți din zona suveranistă

17:00 – Uniți pentru România (UPR), grup parlamentar din care face parte și fostul premier Victor Ponta

Pentru a fi învestit, Guvernul propus de Luca Niculescu trebuie să obțină votul majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Acesta a anunțat deja că intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor.