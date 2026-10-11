Săptămână decisivă pentru formarea Guvernului. Luca Niculescu are patru zile să găsească 233 de voturi. În caz contrar, ar putea depune mandatul

Miza este cu atât mai mare cu cât premierul desemnat și-a propus să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare. Până atunci, trebuie să găsească o formulă acceptabilă pentru partide care, deși declară că România are nevoie urgentă de un guvern, continuă să aibă poziții divergente privind participarea la putere.

Luni, ziua primelor decizii. PSD își stabilește poziția, Niculescu negociază inclusiv cu grupul lui Victor Ponta

Prima decizie importantă a săptămânii este așteptată luni, 12 octombrie, de la Partidul Social Democrat. Biroul Permanent Național al PSD se reunește la ora 10:30, la sediul central al formațiunii, pentru a analiza rezultatele discuțiilor de săptămâna trecută cu Luca Niculescu și pentru a stabili dacă social-democrații sunt dispuși să susțină un guvern de tehnocrați.

Partidul condus de Sorin Grindeanu insistă asupra unei majorități parlamentare asumate, care să includă și PNL și UDMR, dar și asupra unui program economic compatibil cu prioritățile social-democraților.

În paralel, Luca Niculescu continuă consultările cu partidele și grupurile parlamentare. Programul anunțat pentru luni include patru întâlniri:

12:00 – USR, la sediul partidului;

14:00 – Grupul minorităților naționale, la Palatul Parlamentului;

16:00 – PACE – Întâi România, grup format în principal din parlamentari proveniți din zona suveranistă;

17:00 – Uniți pentru România (UPR), grup parlamentar din care face parte și fostul premier Victor Ponta.

Consultările cu PACE și UPR arată că Niculescu încearcă să își extindă opțiunile dincolo de partidele tradiționale. Grupul PACE – Întâi România a atras anterior atenția printr-o propunere neobișnuită: desemnarea Patriarhului Daniel pentru funcția de prim-ministru, idee susținută public în luna iunie de senatorul Clement Sava.

PSD și PNL, principalul obstacol în formarea unei majorități

Problema centrală a negocierilor rămâne incompatibilitatea dintre condițiile formulate de PSD și poziția PNL.

Sorin Grindeanu a cerut liberalilor și UDMR să participe la construcția unei majorități transparente și să își asume împreună responsabilitatea guvernării. Liderul PSD a avertizat că partidul său poate refuza susținerea viitorului Executiv dacă nu există un acord asupra programului economic și a formulei politice.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a transmis că liberalii nu vor mai participa la o guvernare alături de PSD în actualul context politic. PNL s-a declarat însă dispus să acorde un vot de învestitură Cabinetului propus de Luca Niculescu, chiar fără participarea la guvernare.

UDMR a adoptat o poziție asemănătoare, anunțând că ar putea vota un guvern din care nu face parte.

Astfel, Niculescu încearcă să obțină o majoritate parlamentară de susținere fără ca toate partidele care îi acordă votul să intre efectiv în Executiv. O asemenea formulă depinde însă de disponibilitatea formațiunilor de a accepta un program comun și de a oferi sprijin unui cabinet care nu le reprezintă direct.

233 de voturi și termenul de joi. Ce se întâmplă dacă negocierile eșuează

Pentru a fi învestit, Guvernul propus de Luca Niculescu trebuie să obțină votul majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor.

Potrivit surselor Mediafax, dacă nu va obține suficiente garanții de susținere în această săptămână, Luca Niculescu ar putea renunța la mandat spre finalul acesteia. Acesta ar intenționa să meargă la vot dacă nu are o majoritate dispusă să îl susțină.