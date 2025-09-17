Călin Georgescu, reacție la moartea lui Charlie Kirk: „Este un erou nu doar al naţiunii americane, ci al întregii lumi”

Călin Georgescu a avut și o reacție publică după moartea lui Charlie Kirk, pe 10 septembrie 2025, afirmând că liderul american este „un erou și un martir”.

„Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-soroşistă a înlocuit argumentul cu glonţul. Charlie Kirk este un erou nu doar al naţiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir, pentru că el a fost ucis printr-o execuţie a ideologiei urii faţă de om, faţă de adevăr, faţă de libertatea de conştiinţă, faţă de libertatea de exprimare şi faţă de Dumnezeu, este rezultanta acţiunii oligarhiei globalist-soroşiste care a dezlănsuit dezumanizarea lumii cu un singur scop, controlul ei”, spune Călin Georgescu.

El afirmă că, „deocamdată în România, oligarhia globalist-soroşistă recurge la justiţie pe care o instrumentalizează, asemenea unui glon, cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român ţara înapoi. Cu alte cuvinte, să fie România românilor, să fie o naţiune liberă, suverană şi demnă”

De asemenea, el afirmă că se doreşte înlăturarea sa, printre altele, pentru că vrea „fericirea, prosperitatea şi demnitatea poporului meu şi ca România „să devină ceea ce merită, şi anume placa turnanta a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor”.

Călin Georgescu a fost la poliţie pentru că este sub control judiciar.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat, la 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024, dispunând trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi alte infracţiuni conexe. Printre inculpaţi se numără fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu, şi Potra Horaţiu, considerat liderul grupului paramilitar.