Candidatul PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu: Bucureştiul suferă de cancer. Îl putem face sănătos

Cătălin Cîrstoiu a spus, miercuri, că până acum nu a avut carieră politică, dar că astăzi e momentul în care alianţa celor mai mari două partide din România scoate un produs: candidatul la primaria generală.

„Ca medic am ajuns la concluzia, având un simţ civic faţă de comunitatea în care trăiesc, că sănătatea nu se rezumă strict la acele manevre pe care le omul le găseşte în spital. Sănătatea merge dincolo de asta pentru că sănătatea pacienţilor e influenţată de tot ce înseamnă sănătatea unui aer curat, înseamnă sănătatea unui transport public eficient, a unei infrastructuri rutiere efeciente, înseamnă sănătatea dată de un mediu cald, un mediu propice, în care la Primăria generală a Capitalei orice cetăţean nu îşi cere drepturile, ci şi le găseşte în mod fundamental”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

El susţine că noul primar general trebuie să dea viziune oraşului, „care funcţionează după o lege veche, să statueze principiile de organizare şi să reprezinte cu eleganţă şi abnegaţie acest oraş”.

„Una din obligaţiile mele faţă de pacienţii mei a fost să asigur tratamentul unor boli grave, cancerul. Şi am făcut-o, zic eu, avem cel mai modern buncăr de radioterapie care există în Europa de Est, în scurt timp va fi functional. Uitându-mă la acest oraş, am văzut că probabil, prin diverse elemente de diagnostic, are aceeaşi boală, boala asta care m-a obsedat multă vreme. În faţa dumneavoastră aveţi un supravieţuitor al acestei boli. Sigur, făcându-vă această mărturisire care pentru mine e puţin dureroasă, că împreună vom învinge un oraş bolnav şi îl vom face sănătos”, a adăugat el.