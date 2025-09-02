Cătălin Drulă: O demisie a lui Ilie Bolojan e ultimul lucru de care are nevoie România acum

O eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan este ultimul lucru de care are nevoie România, spune deputatul USR Cătălin Drulă.

Șeful Guvernului ar fi amenințat cu demisia, dacă reformele propuse nu sunt susținute de coaliție.

„Eu nu particip la coaliție, proiectul meu acum este Bucureștiul și nu am fost implicat în zona de guvernare, deci comentez puțin de la distanță. Lucrurile sunt dificile. Elefantul din cameră este elefantul politic al celor 35 de ani din România de după Revoluție, adică PSD-ul, ei au avut premierul care a creat această problemă, pe Marcel Ciolacu și acum au acest Congres intern, destul de multă nervozitate”, a spus la RFI Cătălin Drulă.

Întrebat dacă crede că se va ajunge la o demisie a premierului Ilie Bolojan, deputatul USR a răspuns: „Eu sper că nu, e ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”.

Întrebat dacă există vreun numitor comun în momentul de față între USR, PSD, PNL și UDMR, Cătălin Drulă a precizat: „Ar trebui să existe, el la nivel declarativ există, numitorul comun este o responsabilitate față de România”.

Coaliția nu a ajuns la un acord privind concedierile din administrația publică. Inițial, s-a pus problema unei reduceri de personal cu 25%, după care premierul ar fi propus 45%. Cătălin Drulă comentează situația: „Premierul nu a avut datele corecte, ceea ce în sine este îngrijorător, adică a avut niște date pentru care a luat decizia inițială, care nu erau cele reale. E de notorietate că sistemul public din România a crescut și s-a umflat, s-a supradimensionat și avem nevoie de aceste reforme. Avem nevoie de reforme mult mai ample, avem nevoie de comasări de localități, de o reformă a administrației publice”.