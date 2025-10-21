Ce vrea ministrul Agriculturii, Florin Barbu, de la documentaristul Charlie Ottley

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a întâlnit marți cu documentaristul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru seria „Flavours of Romania”, pentru a stabili modalități de promovare a produselor tradiționale și sprijinirea producătorilor locali.

„O plăcere să îl cunosc pe Charlie Ottley, un adevărat ambasador al tradițiilor și frumuseților naturale ale satelor României”, a declarat Barbu.

„Avem același scop”

Ministrul a precizat că discuțiile au vizat identificarea unor modalități concrete de promovare a produselor autentice.

„Avem același scop: să îi sprijinim pe producătorii noștri să își valorifice munca promovându-și produsele tradiționale gustoase și cu etichetă curată”, a adăugat Barbu.

În septembrie, Charlie Ottley a vizitat și Ministerul Economiei, unde a discutat cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, despre proiecte de promovare a României.

Cețățean de onoare al Brașovului

Cunoscut pentru promovarea țării prin seria „Flavours of Romania”, documentaristul britanic a depus în urmă cu cinci ani dosarul pentru obținerea cetățeniei române, care se află încă în așteptare.

Ottley a primit titlul de cețățean de onoare al Brașovului.