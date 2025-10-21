Prima pagină » Politic » Ce vrea ministrul Agriculturii, Florin Barbu, de la documentaristul Charlie Ottley

„O plăcere să îl cunosc pe Charlie Ottley, un adevărat ambasador al tradițiilor și frumuseților naturale ale satelor României”
Ce vrea ministrul Agriculturii, Florin Barbu, de la documentaristul Charlie Ottley
Sursa foto: Facebook / Charlie Ottley
Alexandra-Valentina Dumitru
21 oct. 2025, 14:57, Politic

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a întâlnit marți cu documentaristul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru seria „Flavours of Romania”, pentru a stabili modalități de promovare a produselor tradiționale și sprijinirea producătorilor locali.

„O plăcere să îl cunosc pe Charlie Ottley, un adevărat ambasador al tradițiilor și frumuseților naturale ale satelor României”, a declarat Barbu.

„Avem același scop”

Ministrul a precizat că discuțiile au vizat identificarea unor modalități concrete de promovare a produselor autentice.

„Avem același scop: să îi sprijinim pe producătorii noștri să își valorifice munca promovându-și produsele tradiționale gustoase și cu etichetă curată”, a adăugat Barbu.

În septembrie, Charlie Ottley a vizitat și Ministerul Economiei, unde a discutat cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, despre proiecte de promovare a României.

Cețățean de onoare al Brașovului

Cunoscut pentru promovarea țării prin seria „Flavours of Romania”, documentaristul britanic a depus în urmă cu cinci ani dosarul pentru obținerea cetățeniei române, care se află încă în așteptare.

Ottley a primit titlul de cețățean de onoare al Brașovului.