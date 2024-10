Ciolacu a dezvăluit cu ce echipă ţine. Premierul a vorbit şi despre lupta cu kilogramele

Ciolacu a spus, la gsp.ro, că i se întâmplă des să fie huiduit, fluierat, dar „nu are nicio problemă”.

Întrebat cu cine ţine, cu Real sau cu Barcelona, premierul a răspuns: „să fiu sincer până la capăt, cu Real. Părerea mea că în Europa sunt două echipe de spirit. Este Liverpool-ul şi Real-ul”.

Despre sporturile pe care le-a făcut, Ciolacu a spus că a făcut handbal, a jucat şi fotbal, dar nu excela şi din acest motiv îl puneau în poartă: „Handbal am jucat, am jucat pivot. Am încercat un pic de atletism, fiindcă aveam un prieten care făcea atletism de performanţă şi mi se părea mie ceva deosebit. N-am avut totuşi harul necesar de a face atletism şi chemarea. La handbal am jucat pivot. Mi-am luat trântele şi... handbalul e mai dur decât multe sporturi. N-am făcut niciodată de performanţă. În schimb, îmi lipseşte sportul şi n-am timp să merg nici la sală”.

Întrebat dacă face mişcare, Ciolacu a spus că are o bandă pe care „o mai prinde” în weekend: „Mi-aş dori mai mult. E şi lupta cu kilogramele că, între timp, sunt născut în '67, deja încep să se simtă anii. Şi când eşti om politic, te îngraşi destul de repede şi, pe urmă, slăbeşti la fel de repede. Normal, se întâmplă fenomenul de a se subţia mâinile. Dar atunci trebuie să începi să ridici nişte greutăţi. Îmi propun în fiecare dimineaţă, nu reuşesc, dar supravieţuim”.