Ciucă, la revenirea din Austria: Moment decisiv pe 22 noiembrie la Budapesta, în privinţa Schengen

„Am avut o întâlnire cu cancelarul Nehammer, o întâlnire foarte bună. Este pentru prima dată când un oficial de la Bucureşti este primit la Cancelaria Austriacă şi discută despre subiectul Schengen. Am avut discuţii legate de tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă şi despre faptul că România şi-a îndeplinit toate standardele asumate pentru îndeplinirea Acquis-ul Schengen. Au fost, de asemenea, scoase în evidenţă cifrele cu care Austria s-a confruntat în ceea ce priveşte numărul de migranţi. Este vorba de 126.000 de mii pe an. Şi din momentul în care s-a trecut la implementarea acestor măsuri la nivelul Ministerului de Interne din România plus colaborarea care există între ministerele de interne din ţara noastră, Bulgaria şi Austria s-a reuşit o scăzere considerabilă a acestor cifre”, a spus Ciucă.

Astfel, s-a trecut la discuţiile tehnice între miniştrii de interne, între instituţiile Poliţiei de Frontieră din cele trei ţări, iar în perioada următoare va avea loc o analiză tehnică menită să stabilească în continuare care sunt măsurile ce vor fi implementate şi urmărite în viitor: „acest lucru se va întâmpla pe data de 22 (noiembrie - n.r.) la Budapesta, când va avea loc o întâlnire a miniştrilor de interne din România, Austria, Bulgaria, Ungaria şi desigur Comisarul pentru Afaceri de Interne al Comisiei Europene. Este un pas important şi lucrul acesta ne dă speranţă că vom avea o decizie finală”.

Ciucă a spus că i-a explicat cancelarului Austriei că nu este vorba doar de frontiera Uniunii Europene, ci este vorba de frontiera României, „iar responsabilitatea noastră în acest sens este foarte puternică”.