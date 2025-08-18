Companiile mici listate în Europa cresc mai repede decât marile corporații

Companiile mai mici listate la bursele din Europa se află din nou în centrul atenției investitorilor. După ani de subperformanță, acțiunile lor au început să depășească randamentele giganților bursieri, datorită dobânzilor mai scăzute, evaluărilor atractive și stimulilor economici.

Indicele Stoxx Europe Small 200, indice care urmărește evoluția companiilor cu capitalizare mică listate pe principalele piețe din Europa, a urcat cu 21% din aprilie 2025, mult peste câștigul de 17% al indicelui marilor capitalizări, Stoxx Europe 600. Trendul a fost stabilizat de creșterea euro și expunerea mai ridicată pe piețele interne.

La începutul anului, interesul pentru companiile mici era destul de redus: „În Germania, aproape nimeni nu voia să discute despre companii mici. Acum este invers: toată lumea este interesată”, a precizat Michael Oliveros, șeful diviziei de small caps (firme mai mici, evaluate sub marii giganți ai bursei) al companiei Invesco Ltd., citat de Bloomberg.

Sectoare cheie: de la apărare la infrastructură, sănătate și bănci

Fondul său, Invesco Continental European Small Cap Equity, de aproape 800 milioane de euro, a depășit 82 % dintre rivali, cu participații în companii precum Bawag Group – Austria, Asker Healthcare – Suedia și SigmaRoc din Marea Britanie.

Un alt exemplu este investitorul francez Nicolas Walewski, manager al companiei britanice Alken Asset Management, al cărui fond a bătut 99 % dintre competitori în 2025. El a pariat pe boom-ul apărării, cumpărând acțiuni Exail Technologies din Franța, care produc echipamente pentru navigația submarinelor și ale cărei acțiuni au crescut cu peste 550 % anul acesta, „o creștere explozivă și justificată”.

Interesul se extinde și spre infrastructură, iar „punctul de cotitură a fost războiul comercial”, a explicat Benjamin Rousseau, de la grupul financiar internațional Edmond de Rothschild, care a investit în compania italiană ICoP SpA.

Între retrageri și un nou val de creștere

Totuși, există în continuare riscuri. Politica comercială mondială nu este stabilă, războiul din Ucraina nu s-a încheiat, iar acțiunile europene cresc mai lent decât cele americane. „Guvernele trebuie să creeze condiții mai bune pentru dezvoltare economică”, avertizează experții financiari.

Potrivit datelor EPFR Global – care analizează fluxurile de capital la nivel mondial, investitorii au retras 2,8 miliarde de dolari din fondurile europene de small caps până la finalul lui iulie, în timp ce fondurile de mid caps (acțiunile companiilor cu capitalizare medie) au atras 1,1 miliarde de euro. Însă analiștii cred că trendul abia începe: „Raliul abia a început. Odată ce programele de sprijin economic din Europa vor fi puse în aplicare, tendința de creștere a companiilor mici se va întări”.