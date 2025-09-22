Comunități locale întregi au ajuns la disperare din cauza urșilor. Măsurile actuale nu funcționează, afirmă Raluca Turcan

„În ultimele săptămâni am primit numeroase semnale atât din Sibiu, cât și din Argeș, Brașov, Prahova legate de prezența tot mai frecventă a urșilor pe raza localităților. Este limpede că politica Ministerului Mediului legată de ținerea sub control a acestei specii nu dă niciun fel de rezultate”, a scris Turcan, pe Facebook.

Ea a mai precizat că „mulți oameni sunt atacați, atacurile sunt tot mai frecvente, iar pagubele plătite de statul român sunt de ordinul milioanelor de euro”. Deputatul PNL a subliniat că situația a dus „comunități locale întregi la disperare”.

Turcan cere două măsuri imediate: creșterea cotei de prevenție și simplificarea procedurilor de extracție a urșilor care ajung în comunități. „Autoritățile trebuie să își asume responsabilitatea acestei decizii, oricât de nepopulară este, să o explice corect și coerent și să o aplice”, a punctat aceasta.

„La Sibiu, numărul urșilor, specie strict protejată, a explodat după 2016 (anul interzicerii vânătorii). Efectivele au crescut de la 763 în 2018, până la cel puțin 1.313 exemplare în 2025, de peste trei ori mai mult decât nivelul optim estimat. Cuantumul despăgubirilor acordate de Stat, numai în județul Sibiu, a crescut anual, pornind de la aproape 1 milion de lei în 2023. Pagubele care nu fac obiectul despăgubirilor au crescut și ele, inclusiv incidente stranii: urși care au distrus mașini, stâne sau magazii. Pentru toate acestea, românii plătesc direct din buzunarele proprii”, a mai precizat Turcan.

Turcan a a avertizat că, dacă măsurile propuse nu vor funcționa, Ministerul Mediului ar trebui să analizeze reintroducerea vânătorii la urs.

„Este de datoria oamenilor politici să își asume măsuri curajoase pentru a proteja viața cetățenilor. Chiar dacă ele se vor lovi de un val puternic de contestare publică, vor salva viețile multor oameni din localitățile României”, a conchis Raluca Turcan.