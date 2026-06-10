Consiliul Nord-Atlantic se reunește la solicitarea României

Reuniunea are loc la solicitarea României și vine ca urmare a incidentelor recente cu drone care au afectat teritoriul țării noastre, precum drona care a lovit un bloc din Galați sau cea maritimă explodată în portul Constanța.

La aceste consultări, din partea României participă ambasadorul Dan Neculăescu, care este Reprezentantul Permanent la NATO al țării noastre.

Potrivit comunicatului citat, MAE subliniază importanța menținerii unui dialog constant și a coordonării strânse cu aliații din cadrul NATO. Acestea sunt elemente esențiale asigurarea și consolidarea securității pe Flancul Estic, dar și în regiunea Mării Negre.

Reamintim că în cadrul incidentului cu dronă din Galați, un apartament dintr-un bloc de locuințe din Galați a fost, parțial distrus, de o dronă rusească Genran-2 care s-a prăbușit prin tavan, incidentul declanșând un lanț de reacții de condamnare incidentului din partea multor lideri internaționali, atât europeni, cât și ai NATO.