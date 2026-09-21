Cooperare extinsă România – SUA pentru combaterea criminalității. Schimburi mai rapide de informații și noi proiecte, pe agenda discuțiilor

Traficul de droguri și de persoane, migrația ilegală și securitatea frontierelor s-au aflat printre principalele teme discutate de reprezentanții celor două țări.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit luni, 21 septembrie, cu o delegație a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), condusă de John Gountanis, subsecretar adjunct pentru Strategie, Politici și Planificare.

Potrivit MAI, discuțiile au vizat extinderea cooperării dintre România și SUA în domeniul securității și răspunsul comun la amenințările cu caracter transnațional.

Schimburi mai rapide de informații între România și SUA

Una dintre temele centrale a fost combaterea grupărilor infracționale care operează dincolo de frontiere. Partea română a susținut aprofundarea cooperării operative cu DHS, inclusiv prin accelerarea schimbului de informații, transfer de expertiză și bune practici.

Cele două părți au discutat și despre dezvoltarea unor noi forme de colaborare, pe fondul extinderii amenințărilor transnaționale.

Traficul de droguri, traficul de persoane și de migranți și alte forme grave de criminalitate sunt indicate de MAI printre domeniile prioritare.

Cooperarea în domeniul securității dintre cele două țări are deja mai multe componente. În februarie, după o vizită la Washington, Predoiu arăta că discuțiile cu autoritățile americane vizau inclusiv intensificarea colaborării pentru investigarea criminalității internaționale, protecția frontierelor și migrația ilegală.

Securitatea frontierelor și noile amenințări

Întâlnirea de luni a inclus și discuții privind securitatea frontierelor și adaptarea instrumentelor folosite de autorități la noile tipuri de risc.

MAI precizează că reprezentanții României și SUA au analizat posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune, a schimburilor de experiență și a unor mecanisme moderne pentru prevenirea și contracararea amenințărilor emergente.

Anterior, cooperarea dintre autoritățile române și cele americane a inclus și constituirea unor formule comune de lucru. În relația cu FBI, de exemplu, au fost stabilite direcții de cooperare privind criminalitatea organizată, traficul de droguri, migrația ilegală, criminalitatea cibernetică și alte amenințări transnaționale.

Predoiu: Cooperarea trebuie să producă rezultate concrete

Ministrul de Interne a susținut că această colaborare trebuie să se traducă, pentru cetățeni, în frontiere mai sigure, destructurarea rețelelor criminale și o capacitate mai mare a autorităților de a anticipa noile amenințări.

Predoiu a legat, totodată, dimensiunea de securitate de dezvoltarea relațiilor economice româno-americane, afirmând că stabilitatea și capacitatea instituțiilor de a proteja cetățenii contribuie la crearea unui mediu favorabil investițiilor.

La finalul întrevederii, reprezentanții României și SUA și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul și de a identifica noi proiecte și instrumente de cooperare.