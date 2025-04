Contre între Antonescu şi Ponta: acuzaţii de trădare şi replici despre criza politică

Crin Antonescu l-a acuzat pe Victor Ponta de incoerenţă politică şi trădări repetate, afirmând că fostul premier „a traversat în decursul anilor multe identităţi – de la Che Guevara până la Donald Trump” şi că „atunci când nu a copiat, a trădat”. Într-un moment ironic, a rememorat episodul din campania electorală din 2009, când Ponta, purtător de cuvânt al candidatului PSD Mircea Geoană, ar fi votat, potrivit propriei declaraţii, cu un alt candidat: „Dacă vrea să facă această confesiune pentru colegii săi, bine. Dacă nu, nu-l întreb. Pentru că minte, e proverbial.”

În replică, Victor Ponta a evitat să răspundă direct acuzaţiei legate de vot, alegând în schimb să-şi apere mandatul de premier şi rolul în coaliţia PSD–PNL–PC din perioada post-criză economică. „Am luat o ţară în criză, cu salarii şi pensii tăiate, şi am redat oamenilor speranţa”, a declarat Ponta. El a susţinut că şi în prezent România merge „într-o direcţie greşită”, iar sistemul politic actual „a anulat votul românilor” din 24 noiembrie.

Ponta a încheiat într-o notă personală: „Am muncit întotdeauna, n-am fost şomer nicio zi. Nici 10, nici 10 ani. Voi munci mereu pentru cei dragi mie”.

Antonescu a închis schimbul cu o remarcă tăioasă: „Atunci când eşti singurul preşedinte de partid care îşi dă salariu din banii publici ai partidului, e uşor să nu fii şomer niciodată”.

Dialog

Crin Antonescu: „Întrebarea mea nu-i chiar o întrebare. Domnul Victor Ponta a traversat în decursul anilor multe identități. A copiat, a trădat. Când nu a copiat, a trădat. Trei partide, două guverne, cel puțin o țară – nu știu exact loialitatea față de statul sârb. Nu vreau să întreb nimic, pentru că este proverbial: minte. Dar îl invit, dacă dorește, să ne spună ce a simțit în momentul în care, fiind purtător de cuvânt al lui Mircea Geoană, a intrat în cabina de vot și a acordat votul unui alt candidat.”

Victor Ponta: „Îi mulțumesc domnului Antonescu pentru întrebare. Oamenii știu ce am făcut. Ca prim-ministru, într-o coaliție PSD-PNL-PC, am luat o țară în criză și am reușit să redăm speranța. De fiecare dată am fost de partea schimbării și cred că și acum, în 2025, România merge într-o direcție greșită. De aceea votul românilor din 24 noiembrie a fost pentru schimbare, chiar dacă sistemul politic PSD-PNL-UDMR n-a putut accepta rezultatul. Am făcut lucruri bune, am făcut și greșeli, dar întotdeauna am muncit. Nu am fost șomer niciodată și voi munci mereu pentru cei dragi mie.”

Crin Antonescu (drept la replică): „La ce aș putea avea replică? Aș spune doar atât: atunci când ești singurul președinte de partid care își dă salariu din banii publici ai partidului său, e ușor să nu fii șomer niciodată.”