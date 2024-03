Cristian Popescu Piedone şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei / Fiul său va candida la Sectorul 5

Cristian Popescu Victor Piedone a fost desemnat cu unanimitate de voturi candidat pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti din partea PUSL.

„Sunt onorat cu responsabilitatea cu care am fost învestit. Este o etapă mult mai serioasă din viaţa mea. Vom sschimba multe atât în comportamentul pe care l-aţi cunoscut în peste 30 de ani, cât şi în evoluţia şi interesul cetăţeanului de acolo de unde am plecat şi unde am rămas”, a spus Popescu Piedone, la evenimentul de lansare a candidaturilor pentru Primăria generală.

Acesta a anunţat şi candidaţţii de la sectoarele 1 – 6.

La sectoarele 2 şi 4 PUSL nu va avea candidat, partidul având o alianţă electorală cu PSD încă în vigoare, motiv pentru care îl va susţine la Sectorul 4 pe actualul edil Daniel Băluţă şi pentru Sectorul 2 este aşteptată anunţarea candidaţilor de către alte formaţiuni politice.

Astfel, pentru funcţia de primar la sectorul 1 din partea PUSL va candia Liviu Negoiţă. La Sectorul 3 a fost desemnat Vasile Negrilă, la Sectorul 5 – deputatul Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, iar la Sectorul 6 – Bogdan Vintileasa.

„Fiecare în viaţă, copiii îşi urmează părinţii. Şi dumneavoastră, jurnalişti, pictori, stomatologi, copilul vrea să fie ce a fost tatăl. Vlad (fiul lui Cristian Popescu Piedone - n.r.) a crescut în administraţia locală, cu bune, cu rele, cu absenţa mea de acasă, şi asta i-a plăcut şi asta îi place. Şi nu este hotărârea mea sau a lui, este hotărârea electoratului. Singurul decident, dacă Vlad merge mai departe, (...) este electoratul”, a mai spus Piedone.