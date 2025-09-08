Criză politică în Franța. Ce urmează după căderea Guvernului Bayrou

Probabil, Francois Bayrou va merge marți dimineață, în jurul orei 8.00 la Palatul Élysée pentru a-și prezenta oficial demisia, relatează France Info.

El va rămâne în funcție până la numirea succesorului său.

După ce Emmanuel Macron a convocat alegeri anticipate anul trecut, parlamentul a fost divizat între trei grupuri – stânga, centru și extrema dreaptă. Niciuna dintre tabere nu are majoritate ceea ce a creat un impas politic, dar și economic deoarece partidele nu se înțeleg asupra bugetului pe anul 2026.

Guvernul Bayrou a rezistat doar nouă luni și a căzut din cauza propunerii pentru un buget de austeritate, menit să reducă datoria publică, potrivit The Guardian. Chiar dacă Macron ar convoca alte alegeri anticipate, ceea ce nu este opțiunea sa, având în vedere că partidul de extremă dreaptă al lui Marine Le Pen conduce în sondaje, parlamentul ar putea rămâne probabil la fel de divizat și blocat, fără o majoritate clară.

Macron, al cărui mandat durează până în 2027, ar putea alege un prim-ministru de centru-stânga. Totuși, acest lucru este dificil, deoarece părțile au păreri complet diferite privitoare la impozite și vârsta de pensionare. Dacă Macron va opta tot pentru un candidat de premier de dreapta, viitorul guvern ar putea avea un mandat la fel de scurt.