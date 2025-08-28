Prima pagină » Politic » Cseke Attila condamnă atacul xenofob din București: Incidentul să nu treacă neobservat

Cseke Attila condamnă atacul xenofob din București: Incidentul să nu treacă neobservat

„Ca și bolnavul netratat, situația se va agrava, se vor înmulți aceste cazuri"
Andreea Tobias
28 aug. 2025, 21:33, Politic

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, condamnă atacul xenofob din București în care un tânăr a lovit un livrator din Bangladesh, avertizând că astfel de incidente pot escalada dacă nu sunt tratate cu seriozitate.

„Nu putem să construim o țară în care îi privim pe ceilalți de lângă noi după criteriul că nu se aseamănă cu noi, vorbește altă limbă, are altă culoare a pielii, are altă religie”, a declarat Cseke Attila, joi seara, la Digi 24, subliniind pericolul unei astfel de atitudini.

„Responsabilitatea principală revine celor care propagă mesaje de ură”

Ministrul a subliniat că România are milioane de cetățeni care lucrează în străinătate și că „nu ne-ar plăcea nici nouă dacă am auzi că un cetățean român este atacat în acest hal în centrul unei capitale europene”.

El a precizat că victimele sunt „oameni care au venit în mod legal să muncească în România” și își fac meseria.

Cseke Attila a atras atenția că responsabilitatea principală revine celor care propagă mesaje de ură și că statul român trebuie să acționeze „foarte dur și ferm” în astfel de situații.

Tânărul agresor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Ministrul a avertizat că cel mai mare pericol ar fi ca incidentul să treacă neobservat: „Ca și bolnavul netratat, situația se va agrava, se vor înmulți aceste cazuri”.

Un tânăr de 20 de ani din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat fizic și verbal un livrator din Bangladesh, lovind victima în față și adresându-i insulte rasiale.

„Care e problema?”, a întrebat livratorul, iar agresorul i-a spus: „Mergi înapoi în țara ta, asta e problema”, adresându-i o insultă rasială.

Incidentul s-a petrecut în sectorul 2 și a fost filmat și oprit de un polițist aflat în timpul liber, care l-a imobilizat pe agresor când acesta a încercat să fugă.