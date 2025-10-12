Grindeanu, despre legea serviciului militar voluntar: E dorința unora de a se afirma

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă trimiterea în Parlament, în regim de urgență, a legii privind serviciul militar voluntar este un semn că România se pregătește de război, Sorin Grindeanu a spus că nu ar intra în această zonă.

„Eu înțeleg dorința unor colegi de-ai mei care au acest început de experiență ministerială și dorința de a face lucruri și un lucru bun câteodată, dar nu aș duce-o spre o zonă, că ne trebuie să ne pregătim”, spune liderul PSD.

Întrebat dacă ministrul Ionuț Moșteanu „vrea să se afirme”, liderul PSD a spus: „Toți vor să se afirme, nu doar domnul Moșteanu. Când faci transmisii live din ședințele de guvern și faci guvernare pe TikTok, asta așa se cheamă”.

Grindeanu a precizat, de asemenea, că România nu poate acționa militar fără consultarea partenerilor din NATO.

„România nu poate să intre într-un conflict fără a ține cont de faptul că suntem membri NATO și fără a consulta toate țările din jur și lucrurile și deciziile nu se iau așa”, spune Grindeanu.