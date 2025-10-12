Prima pagină » Politic » Grindeanu, despre legea serviciului militar voluntar: E dorința unora de a se afirma

Grindeanu, despre legea serviciului militar voluntar: E dorința unora de a se afirma

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune, duminică seara, că legea privind serviciul militar voluntar nu este un semn că România se pregătește de război, argumentând că unii miniștri „vor să se afirme” prin a face „guvernare pe Tik Tok”.
Grindeanu, despre legea serviciului militar voluntar: E dorința unora de a se afirma
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
12 oct. 2025, 21:04, Politic

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă trimiterea în Parlament, în regim de urgență, a legii privind serviciul militar voluntar este un semn că România se pregătește de război, Sorin Grindeanu a spus că nu ar intra în această zonă.

„Eu înțeleg dorința unor colegi de-ai mei care au acest început de experiență ministerială și dorința de a face lucruri și un lucru bun câteodată, dar nu aș duce-o spre o zonă, că ne trebuie să ne pregătim”, spune liderul PSD.

Întrebat dacă ministrul Ionuț Moșteanu „vrea să se afirme”, liderul PSD a spus: „Toți vor să se afirme, nu doar domnul Moșteanu. Când faci transmisii live din ședințele de guvern și faci guvernare pe TikTok, asta așa se cheamă”.

Grindeanu a precizat, de asemenea, că România nu poate acționa militar fără consultarea partenerilor din NATO.

„România nu poate să intre într-un conflict fără a ține cont de faptul că suntem membri NATO și fără a consulta toate țările din jur și lucrurile și deciziile nu se iau așa”, spune Grindeanu.