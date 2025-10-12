Grindeanu, impresionat: Nicușor Dan are abilitate politică

Liderul inteerimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat într-un interviu la Antena 3CNN că președintele Nicușor Dan are abilități de politician.

„E foarte greu să fii reales primal de București. Foarte greu. Să-ți iei al doilea mandat la rând, din punctul meu de vedere. Să vii după aceea, după un an, bulversant electoral, cum a fost 2024, să vii să câștigi de pe postură de independent alegerile prezidențiale, asta arată, mai mult decât sloganul de România onestă, arată și o abilitate politică”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu și-a explicat afirmația prin aceea că a observat că în această perioadă Nicușor Dan dorește să ia informații dinspre partidele politice, dinspre guvern.

„Adică mai mult, au fost absorbite aceste informații decât să vină invers anumite lucruri spuse de președinte și tocmai de aceea apreciez poziția. Poate alți președinți în trecut au fost mai jucători. Nu neapărat președintele Iohannis. Cred că președintele Băsescu. N-am interacționat cu Băsescu în acea perioadă, dar așa părea că era mai implicat în zona politică”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a mai declarat că abilitatea politică sau această calitate, până la urmă, nu îi lipsește președintelui Dan.