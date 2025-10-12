Grindeanu, întrebat cât este de arogant: E o chestiune de care mi se spune din liceu

Sorin Grindeanu a spus, duminică seara, la Antena 3 CNN că din liceu îi spuneau colegii că de multe ori pare că arogant. El afirmă că nu este, de fapt, așa, „dar imaginea asta îți iese”.

„În momentul în care stau de vorbă cu oamenii, probabil că își dau seama că nu e cazul de aroganță. Nu știu de unde rezidă treaba asta, dar vă repet, e o chestiune de care mi se spune din liceu”, spune Grindeanu.

Acesta a fost întrebat ce profil are, totuși.

Grindeanu enumeră funcțiile sale de conducere

„Am o mare experiență administrativă în acest moment și am văzut lucrurile, asta vine cu bine și cu rău, am văzut lucrurile în politică, de jos, pe la Consiliul Local, la Timișoara, viceprimar, președinte de Consiliul Județean Timiș, ministru, deputat, prim-ministru, iarăși ministru, vicepremier și acum președinte de Cameră. Arhitectura statului român e una nici mai complicată, nici mai simplă decât a altor state de acest tip.

În momentul în care vrei să faci lucruri, poți să le faci. Poți să le faci și fără a poza în războinicul luminii și când colo să te uiți după aceea la urmă, dacă ai reușit să faci ceva, să nu se vadă nimic, poți să le faci și pe tăcute, dar într-un final să fie rezultate. Eu m-aș calibra undeva la mijloc în această poveste.

(…) Acum, știți, cu asta, cu lauda de sine nu miroase bine, dar îmi place să-mi aduc aminte de mandatul de la Transporturi. Să știți că în momentul în care faci kilometri de autostradă, cât toți miniștrii Transporturilor din ultimii 20 de ani la un loc, s-ar putea să fie cu rezultate și să se vadă aceste lucruri”, a mai spus Grindeanu.