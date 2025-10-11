Grindeanu: Dacă eşuează Coaliţia, dincolo e un deşert al populismului. Ce spune de salariul minim

„Am spus că dacă această coaliţie eşuează, dincolo de acest eşec al fiecărui partid din această coaliţie – şi nimeni nu e mai vinovat sau mai puţin vinovat, ci cu toţii suntem vinovaţi dacă va exista acest eşec – dincolo de asta ştiţi ce e? Un deşert al populismului. Asta ne va aştepta. Şi vedem cu toţii ce se întâmplă în România în acest moment. Şi de aia nu trebuie să avem acest eşec. Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare. Şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, principalul instrument trebuie să fie dialogul. Dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei, dacă vrei să reziste această coaliţie trebuie să vorbeşti foarte mult, trebuie să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă. Şi cu toţii trebuie să facem acest efort. Care nu e simplu”, a spus Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Timiş, când a fost întrebat cum fac liderii partidelor să vorbească „aceeaşi limbă”.

Întrebat dacă PSD susţine majorarea salariului minim din 2026, Grindeanu a răspuns că aceste decizii se iau în forurile de conducere

„Asta este o discuţie pe care, evident, noi, ca partid social-democrat, o avem ca şi ţinte să susţinem aceste lucruri. Dar o să avem şi un Consiliu Trupartit, trebuie să ascultăm şi partea cealaltă şi toate lucrurile acestea de asemenea, le vom decide în forurile de conducere. Sunt decizii pe care nu poate să le ia un preşedinte sau doi, trei oameni. Sunt decizii politice pe care un partid serios le ia în forurile de conducere”, a mai spus Grindeanu.