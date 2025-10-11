Senatorul PSD Cătălin Zamfir trimite săgeți către consilierul prezidențial Ludovic Orban

Social-democratul i s-a adresat lui Ludovic Orban, printr-o postare pe pagina sa de Facebook după unele aprecieri ale consilierului prezidențial cu privire la fostul președinte Klaus Iohannis. Zamfir îi reproșează lui Orban că are un discurs veninos.

„LUDOVICE, LUDOVICE…TOT VENINOS AI RĂMAS!

Noul reformator al clasei politice, ′prospătura′ Ludovic Orban, zice ca Iohannis a creat ′monstruoasa coaliție′ PNL-PSD. Același Iohannis era bun când l-a numit pe el premier, cu sprijinul ′monstruosului′ PSD.

Acum, când șeful lui a insistat să se facă aceeași coaliție, la care s-a adăugat și USR, Nicușor Dan, se dovedește a fi un om cumpătat și înțelept – zice ludovicul!

N-am înțeles dacă înțelepciunea vine din impunerea neomarxiștilor în arcul guvernamental.

ludovicul rămâne irecuperabil!

Din deal, de câte ori va cuvânta, va învenina PSD cu aceeași consecvență! Dar o va face cu credibiltatea scorului pe care l-a obținut la alegeri”, a scris senatorul PSD Cătălin Zamfir pe Facebook.

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, recent că Nicușor Dan este un președinte implicat: „Ca să spun așa, nu e nici un președinte care să fie prea activ, adică în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis”.

De asemenea Ludovic Orban a făcut și o serie de comentarii la adresa PSD

„La ora actuală echipa de conducere interimară a PSD-ului trebuie să stea cu un ochi la guvern și cu un ochi la alegerile interne. Iar miza lor, prioritatea lor va fi să dea satisfacție prin pozițiile pe care le iau celor care vin să voteze la Congres, dacă vor să aibă o șansă să se aleagă. Ăsta e un factor de instabilitate, pentru că altfel ar juca dacă ar fi o conducere legitimă”, a afirmat consilierul prezidențial într-un interviu la Digi24.