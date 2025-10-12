Grindeanu spune că OUG care oprește cheltuielile primăriilor va fi corectată. Liderul PSD spune că a primit asigurări de la premierul Bolojan

OUG 52/2025 arată că primăriile nu mai pot cheltui bani pentru dezăpezire, pentru anunțuri sau pentru astuparea unei gropi.

Întrebat cum a ieșit ordonanța din guvern, Sorin Grindeanu a spus că l-a întrebat și el pe primul ministru.

„A venit Ministerul Finanților și a citit pe bandă. Știți că există diverse amendamente care pot fi făcute în timpul ședințelor de guvern, dacă și ceilalți miniștri avizatori sunt de acord. Ministerul Finanților a vrut să reglamenteze și a anunțat că reglementează câteva domenii, la momentul în care a citit, a citit un amendament mai lung, care nu are nicio legătură cu realitatea”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Acesta a mai spus că primii care au cerut să fie amendată ordonanța 52 a fost reprezentanții Ministerului Finanților.

Grindeanu a precizat că Ilie Bolojan l-a asigurat că știe ceea ce s-a greșit și că în această săptămână se va corecta.