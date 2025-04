Cu ce premier ar lucra candidații la prezidențiale? Antonescu: Bolojan e hărțuit

Candidații la prezidențiale au fost întrebați la dezbaterea organizată de Digi24 cu ce majoritate și cu ce premier ar lucra.

„Eu am fost foarte clară, cu Ilie Bolojan. Apoi am văzut că am fost plagiată. Toată lumea îl vrea pe Ilie Bolojan. Eu știu de ce am vrut asta, pentru că îl admir foarte mult, pentru că are zeci de ani de experiență în administrație și acum, cu deficitul ăsta bugetar, avem nevoie de un profesionist prim-ministru și cred că ar înțelege și PSD asta, pentru că deja e prea mult”, a declarat Elena Lasconi.

„Eu constat un fenomen pe care l-aș califica aproape de hărțuire. Hărțuirea domnului Bolojan. Există niște fani, niște candidați, mai mulți, doi sunt aici, doi au rămas, care îl aleargă, ca să spun așa pe domnul Bolojan, preferându-l mereu. Problema e că domnul Bolojan mă preferă pe mine”, a spus Crin Antonescu.

„Cu mine, președinte, spre deosebire de toți ceilalți contracandidați, România are stabilitate și va avea, pe tot timpul mandatului meu, un guvern pro-occidental, un guvern pro-european, din această majoritate din acest moment din Parlament, pentru că alta nu există, cu acest prim-ministru sau cu altul, dar nu în funcție de promisiuni deșarte din campana electorală”, a adăugat Crin Antonescu.

„În opinia mea, stabilitate cu deficit 9% și cu inflația pe care românii o au și o resimt în facturile pe care le plătesc, asta nu e stabilitate. Ca să răspund la întrebare, că văd că ne învârtim pe lângă întrebare, eu sunt o persoană care poate să lucreze cu oricine, și-a dovedit-o la Primăria Capitalei”, a spus Nicușor Dan.

„Eu cred că, de ani de zile, Partidul Național Liberal este exact ca în povestea aceea cu broasca, pe care, dacă o arunci în apă fierbinte, sare imediat înapoi, dar dacă dai focul mai mic și mai mic și mai mic, ajunge să fiarbă singură, apropiindu-se mai mult și mai mult de PSD. Cred că este o greșeală strategică pe care o face, cred că domnul Crina Antonescu este garantul faptului că Marcel Ciolacu va continua să guverneze România și PNL-ul va fi un partener minor în această ecuație și cred că soluția pentru PNL este să se apropie de USR, să se apropie de celelalte partide pro-occidentale de dreapta pentru a echilibra această relație care este toxică”, a adăugat Nicușor Dan.