Prima pagină » Politic » Dan, despre propunerile SRI și SIE: Deocamdată suntem la nivel de speculații

Dan, despre propunerile SRI și SIE: Deocamdată suntem la nivel de speculații

Președintele Nicușor Dan a refuzat să se pronunțe asupra numelor vehiculate pentru șefiile serviciilor de informații SRI și SIE, susținând că orice discuție rămâne speculativă până la atingerea unui acord cu majoritatea parlamentară.
Dan, despre propunerile SRI și SIE: Deocamdată suntem la nivel de speculații
Nicusor Dan / Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
31 aug. 2025, 15:47, Politic

„Până în momentul în care va exista o înțelegere între mine și majoritatea parlamentară suntem la nivel de speculații”, a declarat Dan la Chișinău, răspunzând întrebărilor presei.

Edilul nu a dorit să ofere detalii despre eventualele negocieri din culise, menționând că nu va face publice informații până la finalizarea discuțiilor cu parlamentul.

„Până atunci nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise”, a precizat acesta.

Nicușor Dan a subliniat importanța stabilității pentru România, avertizând că țara nu își poate permite să intre în jocuri politice în care „președintele face o propunere, Parlamentul respinge”.