Daniel David, despre măsurile viitoare: Trebuie să fim atenţi la comasări, unele sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune

Daniel David a declarat luni că bugetul pentru anul viitor trebuie regândit și că este important să fie atenți la comasările din școli. El a mai spus că plata cu ora merită regândită pe măsură ce stabilitatea fiscal-bugetară se consolidează.

„Am fost un ministru de criză, pus într-o situaţie foarte complicată, fiindcă, practic, fiecare actor din sistem a fost afectat cu ceva. Eu n-am avut un partener sau cu cineva cu care să pot să am o ca să spun aşa, o pace în măcar două sau trei săptămâni, că au fost afectaţi elevii, au fost afectaţi studenţi, au fost afectaţi profesori, au fost afectaţi, evident, indirect şi părinţii. Şi mesajul meu tot ăsta era, înţeleg disconfortul, înţelegeţi că sunt măsuri de reformă, nimeni nu are nimic cu educaţia, dar trebuie să ne salvăm în acest an şi construim pentru la anul”, a afirmat ministrul Educaţiei, la Europa FM.

Daniel David nu s-a dat înlături de a preciza că privește viitorul sistemului educațional cu optimism.

„Sunt optimist, pentru că am văzut în această perioadă catastrofe peste catastrofe anunţate începând din luna iunie. Şi cu toate astea, să ştiţi că oamenii, supăraţi aşa cum sunt, şi-au făcut datoria. Noi am dus în această perioadă, am încheiat Evaluarea Naţională, al doilea Bacalaureat, definitivatul, titularizarea. Uite că anul şcolar a început, fără multe festivităţi, dar a început. Deci, cred că este zona asta pro-europeană care este supărată, dar are o supărare care cred că poate fi dusă într-o manieră de înţelepciune, cum am spus astăzi, şi anume să construim pe ea, nu să ne blocăm unii pe alţii”, a declarat ministrul.

Daniel David a declarat în cadrul aceleiași intervenții că a filtrat aplicațiile și influențele fiscal-bugetare și că regulile sale au fost evidente din prima.

„Nu dăm oameni afară. Educaţia are nevoie de profesori, nu avem de ce să disponibilizăm oameni. Nu tăiem salarii şi foarte important, orice măsură care se ia, chiar dacă nu corespunde unor celor mai bune practice europene, trebuie să se regăsească, într-o formă sau alta, într-o practică educaţională, dintr-o ţară vestică”.

Ministrul Educației a mai explicat ce se poate face mai mult pentru viitor.

„Trebuie regândit bugetul pe anul viitor, trebuie să fim atenţi la comasări. Unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune, să vedem ce funcţionează, ce nu funcţionează şi să modificăm lucrurile pentru următorul an şcolar. Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar, să o diferenţiem în funcţie de zone, acolo unde ştim că nu prea merg profesorii să ai un indicator, spre exemplu, prin care valoarea să crească într-o oarecare măsură”, a precizat Daniel David.