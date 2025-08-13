Daniel Zamfir: E foarte puțin probabil să existe un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, dar nu e imposibil

E foarte puțin probabil să existe un candidat comun al coaliției la Primăria Municipiului București, dar nimic nu este imposibil, pentru că lucrurile în politică sunt extrem de volatile, spune liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.