Democrata Helena Moreno a câștigat alegerile pentru primăria orașului New Orleans

Helena Moreno, membră a consiliului municipal din New Orleans, a fost aleasă sâmbătă primar în cursa pentru succesiunea lui LaToya Cantrell, care încheie un al doilea mandat turbulent, umbrit de acuzații federale de corupție, transmite Associated Press.

Moreno, în vârstă de 48 de ani, a obținut o victorie categorică cu 55% din voturi, conform rezultatelor preliminare ale secretarului de stat din Louisiana. Democrata a evitat un al doilea tur de scrutin într-o cursă cu mulți candidați, învingându-l pe Oliver Thomas, un coleg consilier, și pe senatorul de stat Royce Duplessis. Ea va prelua funcția în ianuarie.

Cantrell, care nu a mai putut candida din cauza limitelor de mandat, a fost prima femeie primar în istoria de 300 de ani a orașului și a câștigat ulterior realegerea. Dar al doilea mandat a fost unul dificil, marcată de conflicte cu membrii Consiliului Local și de supraviețuirea unei încercări de revocare în 2022.

În august, Cantrell a fost pusă sub acuzare pentru ceea ce procurorii federali spun că a fost o schemă de mai mulți ani pentru a ascunde o relație amoroasă cu fostul ei bodyguard. Ea a pledat nevinovată la acuzațiile de conspirație, fraudă și obstrucționare.

Campania lui Moreno a strâns peste 3,4 milioane de dolari, mai mult decât orice alt candidat, și s-a concentrat pe promovarea siguranței publice, dezvoltării economice și îmbunătățirii serviciilor orașului.

Născută în Mexic, Moreno s-a mutat în SUA la vârsta de 8 ani. A ajuns în New Orleans ca reporter de televiziune la începutul anilor 2000, înainte de a se orienta către politică, devenind reprezentantă a statului Louisiana în 2010 și câștigând alegerile ca membru al Consiliului Local din New Orleans în 2017.

Orașul a ales un nou primar, în contextul în care președintele Donald Trump a sugerat că New Orleans ar putea fi una dintre următoarele ținte ale sale pentru trimiterea Gărzii Naționale în vederea combaterii criminalității. Guvernatorul republican al statului Louisiana, Jeff Landry, a solicitat și el o intervenție, dar administrația Trump nu a făcut încă niciun anunț cu privire la această cerere. Moreno a declarat că se opune trimiterii trupelor federale în New Orleans.