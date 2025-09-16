Deputat PNL, după declaraţiile lui Florenţa: Nevoie de comunicare strategică la nivel de ţară

România, stat membru UE şi NATO, se află la frontiera estică a Uniunii, astfel că este expusă constant la campanii de dezinformare şi propagandă străină, spune, pe Facebook, Ionel Bogdan.

„În ultimii ani, am trăit pe pielea noastră efectele dezinformării şi, din păcate, avem prea puţine instrumente pentru a contracara războiul hibrid care ne afectează puternic în ultimii ani. Dezinformarea afectează încrederea în instituţii, slăbeşte rezilienţa democratică şi poate influenţa procese electorale sau decizii strategice. Tocmai de aceea nu trebuie să asistăm pasivi la acest proces, trebuie să întărim, prin măsuri legislative, atribuţiile instituţiilor care pot combate dezinformarea şi, ceea ce e mai important, trebuie să facem educaţie în rândul cetăţenilor şi să dezvoltăm gândirea critică a copiilor, pentru ca propaganda şi dezinformarea să nu mai beneficieze de terenul fertil pe care îl are astăzi în România. E responsabilitatea noastră să lăsăm o ţară stabilă şi democratică pentru generaţiile viitoare”, afirmă deputatul PNL.

Procurorul general Alex Florenţa avertizează că războiul hibrid dus de Rusia împotriva României urmăreşte inducerea în eroare şi polarizarea populaţiei, crearea de tensiuni sociale şi presiuni asupra instituţiilor, scopul final fiind slăbirea statului din interior.