Deputat PNL: Orice tentativă de schimbare a guvernului echivalează cu sabotarea unui obiectiv de țară

Ionel Bogdan spune că România este la un pas de aderarea la OCDE, după obținerea celui de-al 24-lea aviz din 25, ceea ce reprezintă „o performanță strategică majoră, construită prin reforme și stabilitate guvernamentală”.

Potrivit deputatul PNL, afirmă că aderarea la OCDE nu este doar un obiectiv diplomatic, ci un „proces transformator” și o garanție de stabilitate și încredere pentru investitori, „exact tipul de proiect care cere coerență și responsabilitate politică”.

„În acest context critic, în care România este „pe ultima sută de metri”, orice tentativă de schimbare a guvernului sau a premierului echivalează cu sabotarea unui obiectiv strategic de țară. Declarațiile PSD arată o ruptură totală între interesul național și agenda politică de partid: în loc să consolideze acest moment istoric, PSD riscă să îl compromită prin instabilitate. Schimbarea premierului Ilie Bolojan ar genera o criză politică exact când România are nevoie de predictibilitate pentru a finaliza aderarea la OCDE. Mai mult, aderarea la OCDE este un semnal direct către piețele internaționale; orice criză politică indusă artificial riscă să afecteze credibilitatea României și costurile de finanțare ale țării”, spune Bogdan pe Facebook.

Ionel Bogdan îi avertizeză pe colegii din coaliție că „PSD trebuie să explice de ce alege să pună în pericol un obiectiv strategic național, obținut prin ani de muncă instituțională, doar pentru calcule politice de moment”.