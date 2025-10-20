Deputatul Andrei Gușă cere demisia premierului Ilie Bolojan după ce CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților: „Dacă are cuvânt trebuie să-și dea demisia”

Curtea Constituțională a decis că legea pensiilor magistraților nu respectă Constituția. Votul a fost de 5 pentru admiterea sesizării de neconstituționalitate și 4 pentru menținerea legii.

„Dacă are cuvânt, Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia din funcția de prim-ministru al României, pentru că Curtea Constituțională a declarat ca fiind neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Și cum bine știm, Ilie Bolojan a spus că, dacă această lege nu va intra în vigoare, își va depune demisia. Deocamdată nu am luat act de demisia premierului Bolojan, dar eu sper că acesta își va ține cuvântul și nu va pune românii în postura să fie conduși de un prim-ministru care nu are cuvânt”, a declarat Andrei Gușă.

Gușă a criticat dur și modul în care premierul a gestionat economia, susținând că România traversează o perioadă dificilă din cauza politicilor guvernamentale.

„Guvernarea lui Ilie Bolojan a fost una dezastruoasă. Dacă anul trecut România se împrumuta la dobânzi de 6,75% pentru împrumuturile pe 10 ani, acum premierul a speriat piețele financiare cu declarațiile lui privind incapacitatea de plată, iar dobânda a urcat la 7,5%. În trimestrul al doilea avem un deficit de cont curent de aproape 9 miliarde de euro, al doilea cel mai mare din Uniunea Europeană, după Franța, care are o economie de șase ori mai mare decât a noastră”, a adăugat parlamentarul.

Acesta a acuzat și efectele măsurilor de austeritate adoptate de guvern, despre care spune că „au lovit în mediul privat și în populație”, menționând că „România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar colectarea TVA, în termeni reali, a scăzut”.

În privința politicii externe, Andrei Gușă a calificat-o drept „dezastruoasă”, criticând mai ales decizia de a împrumuta peste 16 miliarde de euro pentru achiziții de armament.

„Achizițiile de armament, cum sunt cele 9 miliarde pentru tancurile americane Abrams, sunt dezastruoase pentru viitorul economic al României și ne bagă în groapă”, a spus el.