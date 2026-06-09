Diana Buzoianu despre problema urșilor: am văzut foarte mulți primari care fug de responsabilitatea de a interveni

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit marți, într-o conferință de presă despre situația urșilor care au creat în ultima perioadă numeroase probleme în țară. Ea a precizat că situațiile de risc pentru populație pot fi acum mai simplu de gestionat pentru că legislația a fost modificată.

„Am văzut din ce în ce mai multe incidente cu privire la uși, care s-au transformat, din păcate, în tragedii în România. Distincția între o procedură aplicată la timp, care poate să semne o gestionare corectă a unei situații de risc, sau o tragedie, de cele mai multe ori în practică, înseamnă, de fapt, diferența între acțiune luată în câteva minute sau în jumătate de oră sau într-o oră. Am modificat deja, de câteva luni de zile, legislația, astfel încât să permitem primărilor să intervină direct în momentul în care ușii vin în intravilan”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra interimară a mediului a afirmat că deși exstă un cadru legislativ, unele primării evită să intervină.

„Am găsit cazuri în care, deși urșii veniseră în intravilan deși ușii erau periculoși, anumite primării au decis să nu intervină pe legislație și să urmărească birocratic alte căi. Mesajul pe care îl transmitem clar, către absolut toate primările, o parte dintre ele și-au făcut treaba, o parte dintre ele deja aplică legislația și o parte dintre ele deja au creat un cadru mult mai sigur pentru comunitățile pe care le coordonează. Dar pentru primările care încă nu știu cum să aplice această lege, le transmitem un mesaj foarte clar. Am făcut o analiză, o prezentare a procedurilor. Nu era necesar să fie făcut acest lucru, dar am făcut și acest lucru și vom transmite în această săptămână toate aceste proceduri pentru ca toate primările să aplice legislația în vigoare. În momentul de față nu mai există nevoia de intervenție graduală în momentul în care ursul intră în intravilan”, a mai spus ministra.

Diana Buzoianu a insistat pe siguranța comunităților și a precizat că în cazul urșilor considerați periculoși nu mai este nevoie de intervenție graduală, lucru pe care unii primari îl ignoră.

„Deci până acum câteva luni de zile, un urs care intra în intravilan, în oraș, în sat, în comună, trebuia să fie mai întâi alungat, după aceea trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea, a doua oară putea avea să fie intervenția făcută, să fie împușcat. De câteva luni de zile nu mai există această obligație de a interveni gradual în momentul în care intră un urs în intravilan. Și este un urs care este periculos. Trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea. Și spun asta pentru că am văzut foarte mulți primari care fug de responsabilitatea de a interveni în această situație. Pe legea veche, într-adevăr, ei nu aveau posibilitatea să intervină. Dar legislația s-a modificat, s-a modificat deja de luni de zile. Nu mai putem să așteptăm să se întâmple tragedii ca să se intervină pe noua legislație care a fost deja intrată în vigoare de luni de zile”, a mai spus Buzoianu.

Analiza realizată la Ministerul Mediului va fi trimisă în teritoriu, a mai declarat ministra Mediului, în speranța că absolut toate primările să ia bunele practici ale primarilor care au intervenit deja în cazurile concrete de pericol.