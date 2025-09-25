Diana Șoșoacă acuză persecuție politică și juridică într-un interviu acordat postului Russia Today

Declarațiile vin după ce Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității sale pentru o serie de acuzații grave, inclusiv promovarea propagandei legionare și fapte de ultraj.

Într-un comunicat oficial emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se arată că Diana Șoșoacă este vizată într-un dosar penal ce include acuzații precum: patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime împotriva umanității, promovarea ideilor fasciste, legionare, antisemite și negarea Holocaustului. De asemenea, este acuzată de ultraj, toate aceste fapte fiind pedepsite sever de legislația românească.

Diana Șoșoacă: „UE este dictatura reală. Sunt persecutată pentru legăturile cu Rusia și China”

În interviul acordat postului de propagandă al Kremlinului, Russia Today, Diana Șoșoacă a susținut că era conștientă că va fi „doborâtă” pentru politica sa externă non-conformistă, ostilă „globaliștilor din UE”. Europarlamentara a afirmat că întreține relații deschise cu Rusia, China și Palestina, ceea ce, în opinia sa, ar fi motivul real din spatele „vânătorii politice” la care este supusă.

Diana Șoșoacă continuă atacurile la adresa UE și a Ucrainei: „Adevăr și curaj contra cenzurii”

Nu este prima dată când Diana Șoșoacă își exprimă deschis sprijinul față de Moscova. În urmă cu câteva luni, ea declara tot la Russia Today că „iubește Rusia” și se autodefinea ca fiind „putinistă”. A fost sancționată în repetate rânduri în Parlamentul României și chiar exclusă din plenul Parlamentului European pentru comportament inadecvat.