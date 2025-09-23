Elena Udrea, reacție în cazul Dianei Șoșoacă: „E un precedent periculos”

Elena Udrea a spus, marți seara, la Antena 3 CNN, că azi nu mai mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult, cum a fost Florian Coldea, dar sunt „grupări care încearcă să joace”.

„Nu mai există un lider atât de puternic cum a fost Florian Coldea. Sunt mai multe grupări care fiecare încearcă să joace… cei care au fost cu domnul Hellvig, cei care sunt cu fostul director al SPP, sunt mai multe grupări care încearcă să joace. Nu mai există forța statului paralel pe care au avut-o și nici statul paralel așa cum era el gândit atunci. Mai există doamna Kovesi care mai are posibilitatea să influențeze justiția de la Bruxelles în continuare”, a spus Udrea.

Elena Udrea: Înseamnă că orice europarlamentar poate fi scos din Parlamentul European

Aceasta face referire la cazul Dianei Șoșoacă, pentru care Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității.

„Mă uitam la cazul Șoșoacă de astăzi. Eu nu o cunosc pe doamna Șoșoacă, nu știu foarte bine de ce este acuzată, însă mi se pare ciudat că la 10 zile după ce a strigat în Parlamentul European împotriva Maiei Sandu, și a strigat „Basarabia e România”, să se facă această cerere de a se ridica imunitatea unui europarlamentar român. Plus că e un precedent periculos dacă se întâmplă asta. Înseamnă că orice europarlamentar poate fi scos din Parlamentul European”, afirmă Udrea.

Elena Udrea a precizat că este curios că această ridicarea imunității este cerută pentru un europarlamentar român: „Vrem să spargem noi gheața și cerem ridicarea imunității unui europarlamentar român”.

Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului Diana Șoșoacă.

Aceasta este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite. Printre acuzații se regăsesc și negarea Holocaustului, precum și fapta de ultraj.

În acest context, procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru ca investigația să poată continua fără restricții.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Diana Șoșoacă a fost chemată marți la Parchetul General să dea declaraţii într-un dosar cu 11 infracțiuni.