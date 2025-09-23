Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă. Lista acuzațiilor

Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului Diana Şoşoacă.

Aceasta este acuzată de patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar şi de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe şi antisemite. Printre acuzaţii se regăsesc şi negarea Holocaustului, precum şi fapta de ultraj.

În acest context, procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, pentru ca investigaţia să poată continua fără restricţii.

Potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public, Diana Şoşoacă a fost chemată marţi la Parchetul General să dea declaraţii într-un dosar cu 11 infracţiuni.