George Simion, acuzat de presa din Timișoara că ar fi parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap

Publicația locală Articulat.ro relatează că mașina în care se afla Simion ar fi fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap locomotor.

Acesta se afla la Timișoara, în vizită la Filiala din Timiș a partidului AUR. Mașina a fost parcată în zona centrală, chiar în fața sediului Filialei din Timiș a Uniunii Scriitorilor din România (USR).

Potrivit surselor citate de publicație, mașina cu care Simion a venit la Timișoara a rămas zeci de minute pe locul destinat persoanelor cu handicap, până când liderul AUR s-a întors la autovehicul, însoțit de un reprezentant al partidului AUR din teritoriu.

Potrivit sursei citate, mașina parcată este înmatriculată la Camera Deputaților, fiind achiziționată și întreținută din bani publici. Este de menționat faptul că, potrivit documentației vehiculului, mașina este condusă de un șofer.

***Un reprezentant al Partidului AUR din Filiala Timiș a fost contactat. Vom reveni cu un răspuns oficial de îndată ce îl vom primi.