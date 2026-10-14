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„Direct cartonaș roșu”. Miniștrii PSD din Guvernul Niculescu, avertizați: cine nu performează pleacă

Miniștrii PSD din viitorul Guvern Luca Niculescu au fost avertizați de partid că nu vor primi a doua șansă, a declarat miercuri seară Ștefan-Radu Oprea, propus pentru Ministerul Apărării. „Dacă nu performăm, e direct cartonaș roșu. Pentru oricare dintre noi”, a spus el.
„Direct cartonaș roșu”. Miniștrii PSD din Guvernul Niculescu, avertizați: cine nu performează pleacă
Andreea Tobias
14 oct. 2026, 19:51, Politic
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Ștefan-Radu Oprea spune că miniștrii PSD care nu performează primesc „direct cartonaș roșu”.

Oprea a explicat, la Antena 3 CNN, că în partid „s-a vorbit foarte clar” că pentru cei desemnați să ocupe funcții în Guvern nu va exista „cartonaș galben”. Avertismentul îi vizează pe toți miniștrii social-democrați, inclusiv pe el.

Potrivit lui Oprea, în partid s-a stabilit clar că nu va exista „cartonaș galben”: „e direct cartonaș roșu”.

„Deși suntem profesioniști cu toții. Deși știm ce avem de făcut. Deși suntem mult mai bine pregătiți decât cei care au fost”, a adăugat Oprea. El a spus că presiunea vine atât din partea cetățenilor, cât și din partea propriului partid.

„Responsabilitatea înseamnă să faci treaba”

Întrebat despre riscul ca o eventuală dezamăgire să se întoarcă împotriva PSD, Oprea a respins ideea că partidul ar fi trebuit să rămână în afara guvernării. „Eu cred că nu este de ales. Și atunci trebuia să nu mai intre nimeni la guvernare?”, a întrebat el. „Responsabilitatea înseamnă să intri la guvernare și să faci treaba.”

Declarațiile vin în aceeași zi în care PSD a decis să intre la guvernare în Cabinetul Luca Niculescu, cu 11 miniștri.

Premierul desemnat urmează să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

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