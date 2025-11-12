Discuții la Cotroceni despre reforma pensiilor magistraților, fără rezultat. Partidele și președintele s-au consultat cu magistrații. Ce s-a stabilit

UPDATE 19:05 Discuțiile s-au încheiat
Discuțiile de la Palatul Cotroceni alături de Nicușor Dan, reprezentanții partidelor și cei ai magistraților s-au încheiat după trei ore.
Potrivit surselor G4Media, întâlnirea de astăzi dintre magistrați, președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare s-a terminat fără un acord. Rezultatul discuțiilor a fost că ambele părți trebuie să accepte compromisuri pentru a reduce tensiunile dintre Executiv și sistemul judiciar.
Magistrații au cerut ca pensia lor să reprezinte 65% din venitul brut, în loc de 70% din venitul net, așa cum prevedea proiectul Guvernului Bolojan, respins de CCR.
Potrivit aceleași surse, liderii politici au refuzat această propunere.
Grindeanu despre pensiile speciale: Legea trebuie dorită și de cei vizați, nu doar de coaliție
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la stirileprotv.ro că proiectul privind pensiile speciale nu depinde doar de coaliția de guvernare, ci și de cei asupra cărora se aplică. El a explicat că CSM are 30 de zile pentru a emite un aviz, termen ce ar putea duce la depășirea datei de 28 noiembrie, prevăzută în PNRR.
„Soluţiile pot fi mai multe, dar aici deja intrăm într-o zonă în care nu doar coaliţia trebuie să-şi dorească această lege, ci şi chiar cei asupra cărora se aplică, fiindcă avem acel termen limită de 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o lege, şi avem un termen în care CSM-ul poate să răspundă, să dea un aviz la un eventual proiect de lege”, a spus Grindeanu.
El a mai spus că proiectul ar fi trebuit finalizat mai devreme, pentru a evita presiunea actuală asupra instituțiilor implicate.
Negocieri acum la Cotroceni
Liderii coaliției, alături de Nicușor Dan și reprezentanții magistraților, se află chiar acum în discuții la Palatul Cotroceni. Se dezbat soluții pentru a rezolva blocajul privind reforma pensiilor magistraților.
Știrea inițială
Astăzi, de la ora 16:00, președintele Nicușor Dan, împreună cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, are o întâlnire cu conducerea magistraților pentru a analiza legea ce prevede creșterea vârstei de pensionare.
Procurorii și judecătorii cer extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 20 de ani și majorarea pensiilor. Premierul Bolojan s-a arătat dispus să discute modificarea perioadei de tranziție, iar PSD dorește găsirea unei soluții comune.
Scopul întâlnirii de astăzi de la Palatul Cotroceni este găsirea unei variante care să deblocheze reforma pensiilor magistraților.
Întâlnirea de astăzi are loc după cea de ieri, când Nicușor Dan s-a consultat cu liderii coaliției în contextul crizei actuale din sistemul de justiție. Reforma pensiilor speciale rămâne blocată de decizia Curții Constituționale, iar CSM a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.
CCR a respins proiectul de reformă pentru că Executivul nu a așteptat cele 30 de zile prevăzute pentru avizul consultativ al CSM.
Premierul Bolojan a declarat că proiectul trebuie readoptat rapid, în forma inițială, deoarece CCR s-a pronunțat doar asupra procedurii. El a mai declarat că termenul de 30 de zile pentru avizul CSM trebuie respectat, însă nu consideră necesară modificarea conținutului proiectului.
De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a afirmat că este nevoie de discuții cu magistrații și de un nou proiect, întrucât aceștia s-au opus până acum oricărei schimbări.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a fost prezent la discuțiile de la Cotroceni și va participa și la cea de astăzi, a spus că ambele părți trebuie să facă concesii. El a explicat totodată că propunerea magistraților nu poate fi acceptată.
„Compromisul înseamnă fiecare cedează ceva. Deci dacă cineva crede că permanent, în anii care urmează, poate să pună presiune pe clasa politică, eu cred că se înșeală. Da, au fost momente când clasa politică permanent a cedat. Guvernul are obligația, dincolo de a respecta separarea puterilor în stat, de a guverna just și această problemă de a echilibra lucrurile care erau și sunt distorsionate, este obligația Parlamentului și Guvernului prin legislație, dialog cu CSM, cu un alta curte și așa mai departe, dar nu se poate accepta ce nu e acceptabil”, a declarat liderul UDMR înainte de întâlnirea de la Cotroceni.
Ce spune președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan a fost întrebat astăzi, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o, dacă după discuțiile avute cu liderii coaliției există deschidere din partea acestora pentru ajustarea prevederilor din reforma pensiilor speciale.
Președintele a explicat că toate părțile implicate sunt de acord că procesul trebuie dus la bun sfârșit.
„Nu vreau sa va spun pentru că este un proces de negociere între mai mulți actori. Eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru. Însă ce cred că pot să vă spun este că există din toate părțile înțelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă”, a spus președintele.