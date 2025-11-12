Discuții la Cotroceni despre reforma pensiilor magistraților, fără rezultat. Partidele și președintele s-au consultat cu magistrații. Ce s-a stabilit

UPDATE 19:05 Discuțiile s-au încheiat

Discuțiile de la Palatul Cotroceni alături de Nicușor Dan, reprezentanții partidelor și cei ai magistraților s-au încheiat după trei ore.

Potrivit surselor G4Media, întâlnirea de astăzi dintre magistrați, președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare s-a terminat fără un acord. Rezultatul discuțiilor a fost că ambele părți trebuie să accepte compromisuri pentru a reduce tensiunile dintre Executiv și sistemul judiciar.

Magistrații au cerut ca pensia lor să reprezinte 65% din venitul brut, în loc de 70% din venitul net, așa cum prevedea proiectul Guvernului Bolojan, respins de CCR.

Potrivit aceleași surse, liderii politici au refuzat această propunere.

Grindeanu despre pensiile speciale: Legea trebuie dorită și de cei vizați, nu doar de coaliție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la stirileprotv.ro că proiectul privind pensiile speciale nu depinde doar de coaliția de guvernare, ci și de cei asupra cărora se aplică. El a explicat că CSM are 30 de zile pentru a emite un aviz, termen ce ar putea duce la depășirea datei de 28 noiembrie, prevăzută în PNRR.

„Soluţiile pot fi mai multe, dar aici deja intrăm într-o zonă în care nu doar coaliţia trebuie să-şi dorească această lege, ci şi chiar cei asupra cărora se aplică, fiindcă avem acel termen limită de 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o lege, şi avem un termen în care CSM-ul poate să răspundă, să dea un aviz la un eventual proiect de lege”, a spus Grindeanu.

El a mai spus că proiectul ar fi trebuit finalizat mai devreme, pentru a evita presiunea actuală asupra instituțiilor implicate.

Negocieri acum la Cotroceni

Liderii coaliției, alături de Nicușor Dan și reprezentanții magistraților, se află chiar acum în discuții la Palatul Cotroceni. Se dezbat soluții pentru a rezolva blocajul privind reforma pensiilor magistraților.

Știrea inițială

Astăzi, de la ora 16:00, președintele Nicușor Dan, împreună cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, are o întâlnire cu conducerea magistraților pentru a analiza legea ce prevede creșterea vârstei de pensionare.

Procurorii și judecătorii cer extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 20 de ani și majorarea pensiilor. Premierul Bolojan s-a arătat dispus să discute modificarea perioadei de tranziție, iar PSD dorește găsirea unei soluții comune.

Scopul întâlnirii de astăzi de la Palatul Cotroceni este găsirea unei variante care să deblocheze reforma pensiilor magistraților.