Donald Trump Jr. critică Uniunea Europeană și avertizează asupra unei „rupturi majore” Est–Vest

Declarațiile au fost făcute marți, în timpul unei vizite în Banja Luka, principalul oraș din entitatea sârbă a Bosniei, Republika Srpska. Potrivit Associated Press, Trump Jr. a participat la o discuție de afaceri, unde a afirmat că „Europa este un dezastru”, dar unul care „trebuie reparat”.

„Singura modalitate de a o repara este ca Europa să nu-și mai pună singură piedici”, a spus el, criticând ceea ce a numit „blocaje interne ale Uniunii”.

Trump Jr. în Bosnia, JD Vance în Ungaria

Vizita fiului lui Donald Trump a avut loc într-un context sensibil pentru Balcani. Ambasada SUA de la Sarajevo a transmis că Trump Jr. s-a aflat în Bosnia „în calitate privată”, însă prezența sa a fost interpretată drept un semnal de susținere pentru liderii politici sârbi cu discurs separatist.

În paralel, vicepreședintele american JD Vance s-a aflat în Ungaria pentru a-l sprijini pe premierul naționalist Viktor Orbán, înaintea unor alegeri disputate, programate pentru weekendul viitor.

Fostul lider al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, un aliat important al premierului Ungariei, consideră că aceste vizite ar indica „o schimbare importantă” în politica SUA față de Europa de Est și față de comunitățile creștine din regiune.

Critici la adresa Europei de Vest

Trump Jr. a lăudat țările din Europa de Est pentru „etica muncii”, afirmând că acestea au rezistat absurdităților „woke” (concept referitor la politici și atitudini progresiste accentuate, deseori criticate ca excesiv politice sau ideologice) din Europa de Vest. El a susținut că aceste diferențe de viziune creează tensiuni tot mai vizibile în interiorul Uniunii Europene, între statele estice și cele vestice.

UE, principalul partener economic al Bosniei

Bosnia rămâne fragilă politic, iar liderii sârbilor bosniaci au cerut în repetate rânduri separarea de restul țării – o temă care amintește de războiul din 1992–1995, soldat cu peste 100.000 de morți.

Uniunea Europeană este în continuare principalul partener economic și cel mai mare investitor în Bosnia, care are statut de țară candidată la aderare.

În paralel, administrația Trump a criticat constant UE, în special în domenii precum comerțul și reglementarea sectorului tehnologic.