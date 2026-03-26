Efectele deciziei ONU privind sclavia. Țările care au deținut colonii ar putea plăti despăgubiri uriașe

Fostele puteri coloniale ar putea plăti despăgubiri de ordinul trilioanelor de dolari, potrivit Express. Țari precum Marea Britanie, Franța, Spania, Belgia și Portugalia are putea fi afectate de rezoluția de miercuri adoptată de ONU prin care traficul de africani înrobiți a fost „cea mai gravă crimă împotriva umanității”.

Rezoluția depusă de Ghana nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Totuși, documentul recomandă țărilor care au deținut colonii să plătească despăgubiri, ca „un pas concret către remedierea nedreptăților istorice”.

De asemenea, documentul transmite că obiectele culturale ar trebuie să fie returnate rapid în țările lor de origine. Rezoluția a fost adoptată cu 123 de voturi la trei, Israelul, SUA și Argentina votând împotrivă. Alte 52 de țări s-au abținut, inclusiv Marea Britanie și toți cei 27 de membri ai UE.

Solicitarea de despăgubiri nu reprezintă o premieră

Solicitarea de despăgubiri pentru perioada colonială nu reprezintă o premieră. În septembrie 2025, Uniunea Africană s-a alăturat Comunității Caraibe în solicitarea de despăgubiri din partea Marii Britanii pentru „crimele sale coloniale”. Comunitatea Caraibe a depus un proiect de lege prin care solicită o despăgubire de 18 trilioane de lire sterline.

Prin rezoluția de miercuri, națiunile membre sunt îndemnate să se angajeze în discuții „privind justiția reparatorie, inclusiv scuze complete și formale, măsuri de restituire, compensare, reabilitare, satisfacție, garanții de nerepetare și modificări ale legilor, programelor și serviciilor pentru a combate rasismul și discriminarea sistemică”.

Totodată, acestea sunt încurajate să facă contribuții voluntare pentru a promova educația privind comerțul transatlantic cu sclavi și să colaboreze cu Uniunea Africană „privind justiția reparatorie și reconciliere”.