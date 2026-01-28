Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”

„Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut conflicte cu nimeni. Doar că mie mi se pare că asta e un job foarte serios. Trebuie să te ocupi, să faci extindere. Și nu îmi mai permite timpul”, a declarant Lasconi pentru publicația Cotidianul că decizia nu are legătură cu vreun scandal sau cu conflicte interne, ci vine din lipsă de timp.

Primărița a precizat că rămâne în continuare la conducerea municipiului Câmpulung, întrucât demisia vizează doar funcția de șefă a filialei locale, nu și calitatea de membru de partid. Potrivit legii, o eventuală plecare din partid ar fi putut atrage pierderea mandatului de primar.

Ea a respins într-o interveție pentru Hotnews și informațiile apărute în presa locală potrivit cărora demisia ar fi fost determinată de nemulțumiri legate de deszăpezirea din municipiu, după ce Ziarul din Muscel a scris despre această variantă. „Presa locală poate să inventeze orice, dar nu… Ce treabă are funcția de președinte USR Câmpulung cu dezăpezirea care ține de primar?”, a spus Lasconi.

În campania pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Lasconi a intrat în conflict cu propriul partid. Formațiunea a decis să se delimiteze de propria opțiune electorală în plină competiție. Episodul a marcat decisiv campania Elenei Lasconi, care a încheiat scrutinul cu un rezultat sub 3% din voturi.