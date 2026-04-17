Prima pagină » Politic » Europarlamentar român, despre criza de kerosen: Există riscul unui lockdown în transporturi, poate mai rău decât cel din pandemie

Există riscul unui lockdown în transporturi, poate mai rău decât cel din pandemie, susține europarlamentarul Gheorghe Piperea, referindu-se la criza de kerosen și la scumpirea carburanților.
sursa foro: pixabay
Cosmin Pirv
17 apr. 2026, 10:06, Politic

„Oficial, Europa mai are la dispoziție timp de doar 6 săptămâni carburant pentru avion (kerosen). Se așteaptă anulări de zboruri. Impactul asupra circulației românilor care lucrează sau studiază în străinătate și asupra turismului va fi crunt. Întrucât și carburantul pentru transport rutier este scump și devine rar, există riscul unui lockdown în transporturi, poate mai rău decât cel din pandemie”, susține europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

El arată că scenariul se poate evita doar dacă se termină războiul din Iran sau dacă UE vrea din nou petrol și gaz ieftine de la ruși.

Măsurile CE, criticate

El critică și conducerea Comisiei Europene, ale cărei măsuri anunțate spune că sunt tot atât de eficiente ca și masca din pandemie.

„Măsurile anunțate de UvdL (călătoriți mai puțin cu avionul și mașina, munciți online, achiziții comune, centralizate, de kerosen) sunt tot atât de ca și masca, distanțarea socială și vaccinul din pandemie”, transmite Piperea.

Acesta adaugă că starea la zi a stocurilor europene de kerosen (jet fuel) este tensionată.

„Conform raportului lunar IEA Oil Market Report din aprilie 2026 și declarațiilor oficiale recente (14-16 aprilie 2026) stocurile comerciale se epuizează rapid din cauza crizei din Orientul Mijlociu. Numai că problemele erau deja agravate de sancțiunile aplicate Rusiei de UE, de lupta contra climei și de pandemie”, mai arată europarlamentarul.

Perioadă critică

„Stocurile de azi din hub-ul ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) sunt la minimul intervalului ultimilor 5 ani. Directorul executiv IEA, Fatih Birol, a declarat că Europa are . Europa consumă ~1,6 milioane barili/zi kerosen/jet fuel, produce intern ~1,1 mb/d și importă net ~0,5 mb/d, din care 75 % proveneau din Orientul Mijlociu/Golf înainte de criză. Comisia Europeană a confirmat criza iminentă, pe data de 14 aprilie 2026”, susține Piperea.

El susține că perioada următoare este critică și se încadrează exact în fereastra de risc ridicat evidențiată de IEA. Stocurile continuă să scadă accelerat, iar cererea sezonieră crește.

Scenarii privind stocurile

Europarlamentarul prezintă scenariile IEA de înlocuire a importurilor pierdute din Golf:
„- Dacă se înlocuiesc 100 %, stocurile acoperă cererea pe 2026, dar rămân la limită.
– Dacă se înlocuiesc 75 %, stocul devine deja insuficient pentru cererea de vară, pragul critic urmând a fi atins în august.
– Dacă se înlocuiesc doar 50 %, se atinge pragul critic de 23 de zile deja în iunie (posibil chiar la sfârșitul lui mai la unele aeroporturi).

Scenariul este optimist în toate variantele. Alternativa importurilor din SUA este deja utilizată la maxim și nu e deloc ieftină”.

Gheorghe Pipirea arată că deja prețul kerosenului a crescut cu 95 – 150% din februarie încoace, de unde concluzia că se va scumpi substanțial costul călătoriilor.

El atrage atenția că, dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată încă 3 săptămâni, scenariul roșu devine inevitabil.

